Rusya-Kuzey Kore Anlaşması Güvenlik İşbirliği İçeriyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının güvenlik alanında işbirliğini içerdiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin "Rus hükümetinin Gürcistan'ı yönettiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Gürcistan komşumuz. İlişkilerimizde bazı sorunlar var ancak bu, insani ilişkilerin gelişmesine engel olmuyor. İnsanlar Gürcistan'dan Rusya'ya, Rusya'dan Gürcistan'a seyahat etmeye devam ediyor." dedi.

Gürcistan'da ekim sonunda parlamento seçimlerinin yapılacağına işaret eden Peskov, Batılı ülkelerin Gürcistan yönetimine baskı kurma ve seçim kampanyasına müdahale etme girişiminde bulunduğunu belirterek, "Gürcistan'ın iç işlerine hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz, bunu yapma niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasındaki maddeler net"

"Rusya'nın, Kuzey Kore ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması gereği, Kore Yarımadası'nda savaş çıkması halinde Kuzey Kore tarafında yer alıp almayacağı" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Anlaşmadaki maddeler yeterince net. Bunların yorumlanmasına ihtiyaç yok. Bu anlaşma, güvenliğin sağlanması dahil tüm alanlarda stratejik işbirliğini öngörüyor." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, "Rusya ile İran'ın hazırladığı stratejik ortaklık anlaşması karşılıklı askeri yardımlaşmayı içerecek mi?" sorusuna ise "Çalışmalar tamamlandığında belgenin içeriğini öğreneceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziranda Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü bildirilmişti.