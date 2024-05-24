Rusya, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili 20'den fazla kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Rusya, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili 20'den fazla kişiyi yakaladı

Rusya, Moskova\'daki terör saldırısıyla ilgili 20\'den fazla kişiyi yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 20'den fazla kişinin yakalandığını açıkladı. Bortnikov, saldırının Ukrayna askeri istihbaratıyla bağlantılı olduğunu belirtti ve saldırıya karışanların tespit edilmeye devam edildiğini söyledi. Saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmişti.

24.05.2024 13:53
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, "Crocus City Hall" konser salonundaki terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 20'den fazla kişinin yakalandığını söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyinin toplantısında konuşan Bortnikov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına değindi.

Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor ancak Ukrayna askeri istihbaratının bu saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğunu şimdiden söylemek mümkün." dedi.

Saldırıya karışanları tespit etmeyi sürdürdüklerini belirten Bortnikov, "Saldırının failleri ve suç ortakları dahil 20'den fazla kişi yakalandı. İşlenen suçun tüm detayları tespit edilecek, suça karışanlar cezadan kaçamayacak." ifadelerini kullandı.

Bortnikov, bu terör saldırısıyla aynı zamanda BDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin bozulmasının hedeflendiğini kaydetti.

?Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 12 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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