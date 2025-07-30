Rusya'nın Hava Saldırısında 17 Kişi Hayatını Kaybetti

KİEV, 30 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki bir ceza infaz kurumuna düzenlediği hava saldırısında en az 17 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.

Ukrayna Adalet Bakanlığı'nın salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada pazartesi günü saat 23.28 sularında bölgedeki Bilenkivska Ceza İnfaz Kurumu'na 4 adet güdümlü hava bombasının isabet ettiği belirtildi.

Yönetim merkezi de dahil olmak üzere ceza infaz kurumunun ana binalarının saldırıda yıkıldığı kaydedildi. Bakanlık, ağır yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kendilerine tıbbi yardım sağlandığı ve gözetim altında tutulduklarını söyledi.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre en az 42 mahkum ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 40 kişi de farklı derecelerde yaralandı.

Son günlerde Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı insansız hava aracı ve füze saldırıları can kayıpları ve altyapı hasarına yol açıyor.