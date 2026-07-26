Rusya'nın Hava Saldırısında 3 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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Rusya'nın Hava Saldırısında 3 Ölü, 15 Yaralı

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Kiev ve diğer bölgelerdeki hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 yaralı var.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece kente hava saldırısı yapıldığını belirtti.

Kliçko saldırıda, 3 kişinin yaralandığını ve sivil altyapının da hasar gördüğünü ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol şehrine yapılan saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya 8 füze ve 136 SİHA ile saldırılar düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece düzenlediği saldırılarda 8 füze ve 136 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını aktardı.

Harkiv kentine düzenlenen saldırıda apartmanların hedef alındığını ifade eden Zelenskiy, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesinin çeşitli bölgelerini hedef aldığına işaret ederek, "Ruslar, bu hafta Ukrayna'ya karşı yaklaşık 1700 insansız hava aracı, 1630'dan fazla güdümlü bomba ve farklı tiplerde 95 füze kullandı. Bunların (füzeler) yarısından fazlası balistik füze." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Hava Saldırısında 3 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

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