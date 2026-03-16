Rusya'nın İHA saldırıları: 211 araç kullanıldı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine yönelik 211 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun saldırılarda, "Şahed", "İtalmas" ve "Gerbera" tipi 211 silahlı İHA kullandığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 194 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kalan İHA'ların Ukrayna genelinde 10 noktaya isabet ettiği bildirilen açıklamada, saldırıların ağırlıklı olarak Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun kente yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kentteki hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve patlama seslerinin duyulduğunu kaydeden Kliçko, "Başkentin tam merkezine İHA parçası düştü." ifadesini kullandı.

Yerel sosyal medya hesaplarındaki görüntülerde, bir İHA parçasının, Kiev'in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'na isabet ettiği anlar yer aldı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamaya göre, İHA saldırılarında ülke genelinde 4 kişi yaralandı.