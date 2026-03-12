Rusya'nın İHA Saldırılarında Ölü ve Yaralılar

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın İHA'larla farklı bölgelere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 94 İHA fırlattığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 77 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kalan İHA'ların Ukrayna'da 11 noktaya isabet ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın Çernigiv bölgesine düzenlediği saldırıda, 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği ve ebeveynlerinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya'nın Harkiv bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişinin, Dnipropetrovsk bölgesine yaptığı saldırıda ise 2 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Zaporijya bölgesine yönelik gerçekleşen saldırı sonucu ise 4'ü çocuk 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna ordusu Rusya'nın hedeflerine saldırı düzenlediğini bildirdi

Öte yandan, Ukrayna Ordusu'na ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde Rus ordusuna ait hedeflere saldırıların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Kırım, Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde Rus ordusuna ait S-300 hava savunma sistemi, hava savunma sistemi radarı ve mühimmat depoları gibi hedeflere saldırıların yapıldığı kaydedildi.

Saldırıların dün ve bugün yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hasarın boyutu netleştiriliyor. Ayrıca, 11 Mart'ta (Donetsk bölgesinde) Şiroka Balka ilçesinde bir topçu deposunun imha edilmesi sonucu çeşitli tipten 6 binden fazla merminin yok edildiği doğrulandı." ???????"