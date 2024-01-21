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Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentinde saldırı: 13 ölü - Son Dakika
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Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentinde saldırı: 13 ölü

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki pazar yerine düzenlediği saldırıda 13 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının top atışı olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki unsurlara insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Rusya\'nın ilhak ettiği Donetsk kentinde saldırı: 13 ölü
21.01.2024 - 13:27,
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Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine gerçekleştirilen saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Puşilin, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Saldırının, top atışı olabileceği ileri sürüldü.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

Rus topraklarına saldırı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus topraklarındaki unsurlara, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın Smolensk bölgesinde 4, Tula bölgesinde de 1 İHA'nın vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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