 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik düzenlenen füze saldırılarında hasar gören bir binada ölü sayısı 18'e yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıda yaklaşık 130 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya\'nın Kiev\'e düzenlediği füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 16:18,
Abone Ol

KİEV, 24 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik düzenlediği füze saldırılarında hasar gören bir bina, 23 Ocak 2024.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Salı günü Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.

Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, saldırıda yaklaşık 130 kişinin de yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Roman Petushkov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Kiev, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:15:04. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement