Rusya\'nın Kiev\'e düzenlediği füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti

KİEV, 24 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik düzenlediği füze saldırılarında hasar gören bir bina, 23 Ocak 2024.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Salı günü Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.
Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, saldırıda yaklaşık 130 kişinin de yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Roman Petushkov/Xinhua)
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