Rusya\'nın nükleer konteyner gemisinde çıkan yangın söndürüldü

MOSKOVA, 25 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın nükleer enerjiyle çalışan konteyner gemisi Sevmorput'ta çıkan yangın söndürüldü.

Murmansk bölgesi acil durum departmanı tarafından Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, geminin kamaralarından birinde meydana gelen ve yaklaşık 30 metrekarelik bir alanı etkisi altına alan olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.

Açıklamada, konteyner gemisinin nükleer tesisatına yönelik herhangi bir risk meydana gelmediği kaydedildi.

Dünyanın nükleer enerji santraline sahip tek buzkıran nakliye gemisi olan Sevmorput, bir metreye kadar kalınlıktaki buz katmanlarını kırarak yaklaşık iki deniz mili hızla yol alabiliyor.