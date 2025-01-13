Rusya'nın Rosatom'u Yaptırımlara Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un ABD'nin yeni yaptırımlarına rağmen uluslararası faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlarını eleştiren Peskov, "Günümüz dünyasında enerji tedarik yollarının bu şekilde kesilemeyeceği defalarca kanıtlanmıştır." dedi.

Rusya'nın da yaptırımların etkisini asgari düzeye indirmek için çalışmalar yaptığını anlatan Peskov, "Bir yerde bir şey kesilirse başka bir yerde alternatif seçenekler ortaya çıkar. Elbette bu tür kararlar uluslararası enerji piyasalarının belirli oranda istikrarsızlaşmasına da yol açar." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rosatom'un uluslararası nükleer enerji sektöründe lider konumda bulunduğunu vurgulayarak, "Rosatom'un uluslararası faaliyetlerine devam edeceğini varsayıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump arasındaki olası görüşmeye de değinen Peskov, "Birçok ülke olası bir toplantıya ev sahipliği yapmak için öneriler sundu. Ancak bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Şu anda önemli bir hazırlık yapılmamaktadır. Sadece böyle bir görüşmenin gerekli ve uygun olduğuna dair bir anlayış ve siyasi irade ifade edildi." değerlendirmesinde bulundu.