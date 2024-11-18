Rusya'nın Sumi'ye Düzenlediği Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya'nın Sumi'ye Düzenlediği Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Sumi şehrine düzenlediği füze saldırısında 2'si çocuk 10 kişi yaşamını yitirirken, 55 kişi yaralandı. Rusya, gece boyunca 59 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.

18.11.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Rusya, Ukrayna'nın kuzeyini vurdu: 2'si çocuk 10 ölü

Rusya: " Moskova'ya doğru giden 59 Ukrayna İHA'sı imha edildi"

SUMİ - Rus güçlerinin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi şehrinde bir konuta düzenlediği füzeli saldırıda 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8'i çocuk 55 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna 2022 yılından bu yana birbirlerinin topraklarında sivilleri hedef alıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi şehrinde 9 katlı bir binaya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken 8'i çocuk 55 kişi yaralandı. Çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sumi Askeri Yönetimi Başkanı Vladimir Artyukh yaptığı açıklamada, "Sumi şehri pazar akşamı cehenneme dönüştü, Rusya'nın topraklarımıza getirdiği bir trajedi" dedi. Artyukh, şehre yapılan bir başka füze saldırısının da kritik alt yapıyı vurduğunu ve şehri elektriksiz bıraktığını belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

"59 Ukrayna İHA'sı imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca 59 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiği aktarıldı. Açıklamaya göre, imha edilen İHA'lardan 2'si başkent Moskova'ya doğru ilerliyordu, 45 İHA da Bryans bölgesinde düşürüldü. Diğer İHA'lar ise Kursk, Belgorod, Tula bölgelerinde imha edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "İlk bilgilere göre, enkazın düştüğü yerde herhangi bir hasar ya da can kaybı yok" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Çocuk, Rusya, Dünya, Sumi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Sumi'ye Düzenlediği Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 00:35:03. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Sumi'ye Düzenlediği Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.