Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırıları - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırıları

05.06.2026 12:47
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Rus ordusunun saldırılarında 5 ölü, 11 yaralı. 198 SİHA etkisiz hale getirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdiği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya iki X-59/69 tipi füze ve 216 SİHA ile saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, 198 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rus hava saldırıları sonucu ülkenin Kiev, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırıları - Son Dakika

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