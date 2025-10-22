Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Rusya\'da nükleer silah tatbikatı yapıldı
22.10.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rusya\'da nükleer silah tatbikatı yapıldı
Haber Videosu

ABD Başkanı Trump'ın Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesinin ardından Moskova çarpıcı bir adım attı. Putin'in komutasında, Rus ordusu stratejik nükleer silahlarla tatbikat gerçekleştirdi. Kıtalararası balistik ve seyir füzeleri fırlatılırken, Moskova resmen gözdağı verdi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında stratejik nükleer silah kullanımına yönelik bir tatbikat düzenledi. Tatbikata hava, kara ve deniz kuvvetleri katılırken, kıtalararası balistik ve seyir füzeleri fırlatıldı.

RUSYA'DAN NÜKLEER SİLAHLARLA TALİMAT

Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında kara, deniz ve hava unsurlarıyla tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta kıtalararası balistik füzeler ve havadan fırlatılan seyir füzeleri ateşlendi. Tatbikat kapsamında Kamçatka'daki Kura eğitim sahasından nükleer saldırılı kapasiteli "Yars" kıtalararası balistik füze fırlatıldı.

FÜZELER FIRLATILDI

Aynı anda Bryansk stratejik nükleer füze denizaltısı, Barents Denizi'nden "Sineva" balistik füzesini ateşledi. Tu-95MS uzun menzilli uçakların da yer aldığı tatbikatta tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, tatbikat kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Putin'i bilgilendirdi.

Rusya'nın nükleer silahlı tatbikatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması beklenen zirveye ilişkin belirsizliğin yaşandığı dönemde geldi.

TRUMP: BOŞUNA GÖRÜŞME YAPMAK İSTEMİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile yakında Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Dün ABD basınının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, Rusya'nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğu belirtilmişti. Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil. Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" demişti.

Trump da dün yaptığı açıklamada, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" ifadelerini kullanmış, ancak daha fazla gelişme olabileceğini ve "önümüzdeki 2 gün içinde bilgilendirme" yapacaklarını ifade etmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise bugün yaptığı açıklamada, Trump-Putin arasında Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmenin hazırlıklarının devam ettiğini, görüşme tarihinin henüz belirsiz olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Güvenlik, Politika, Moskova, Savunma, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    putin abi hele bi tanesi itraile it bakalım füzelerin nasıl 2 0 Yanıtla
  • 1234:
    kime firlatacan bu füzeleri putin onuda söyle avrupa titresin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Louvre Müzesi’ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu Louvre Müzesi'ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu
Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor
Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz gece Tam 43 gol atıldı Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Muğla’da 4.5 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

20:10
BodoGlimt teknik direktörünün zor anları
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları
19:26
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
18:56
Başsavcılıktan “Minguzzi davası“ açıklaması
Başsavcılıktan "Minguzzi davası" açıklaması
18:54
Canlı anlatım: Konya’da heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Konya'da heyecan çok yüksek
18:43
Canlı anlatım: Maçta goller yağmur gibi
Canlı anlatım: Maçta goller yağmur gibi
18:16
Eski NATO Genel Sekreteri’nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
17:10
İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 21:11:10. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.