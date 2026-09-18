Rusya, Odessa'da lojistik merkezi ve limandaki gemiyi vurdu

Rusya, Odessa'da lojistik merkezi ve limandaki gemiyi vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezini ve askeri yük taşıyan gemiyi İHA saldırılarıyla vurduklarını duyurdu. Açıklamaya göre Odessa'nın kuzey doğusundaki Nova Poşta lojistik merkezi ile Çornomorsk Limanı'ndaki gemi hedef alındı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezini ve gemiyi vurduklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, " Odessa'nın kuzey doğusunda Avrupa ülkelerinden gelen askeri ürünlerin depolanmasında ve dağıtımında kullanılan Novaya Poçta (Nova Poşta) lojistik merkezi ile Çornomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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