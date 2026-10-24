Rusya, Oleşki\'deki insani operasyon için Herson\'a saldırıları 27 Ekim\'de kesecek.

MOSKOVA, 24 Ekim (Xinhua) -- Rusya, gerçekleştirilecek insani operasyona olanak sağlamak amacıyla 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson bölgesine yönelik saldırıları durdurarak "geçici ateşkes" uygulayacağını duyurdu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Valeriy Gerasimov cuma günü sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu kararın, Oleşki'de gerçekleştirilmesi planlanan insani operasyonla bağlantılı olarak alındığını söyledi.

Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamada, ABD'nin Oleşki'de 29 Ekim'de yürürlüğe girecek yerel bir ateşkes konusunda anlaşma sağladığı belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Oleşki'deki insani misyonun düzenlenmesini koordine ettiğini açıkladı.

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Ukrayna'nın kontrolündeki Herson kentinin karşısında yer alan Oleşki'de ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Bölge sakinleri devam eden çatışmalar nedeniyle gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerine erişimde giderek daha fazla sıkıntı yaşandığını bildiriyor.