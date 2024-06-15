Rusya Pasifik Filosu, Mısır donanması ile ortak deniz tatbikatına katılacak - Son Dakika
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Rusya Pasifik Filosu, Mısır donanması ile ortak deniz tatbikatına katılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Pasifik Filosu'na ait iki savaş gemisinin Akdeniz'de Mısır donanması ile ortak deniz tatbikatına katılacağını duyurdu. Tatbikatta, farklı ulusların filoları arasında muharebe koordinasyon tekniklerinde uzmanlaşmaya odaklanılacak ve ortak manevra, iletişim eğitimi ve denetleme tatbikatları yapılacak.

15.06.2024 10:00
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MOSKOVA, 15 Haziran (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Pasifik Filosu'na ait iki savaş gemisinin Akdeniz'de Mısır donanması ile ortak deniz tatbikatına katılacağını duyurdu.

Bakanlığın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre Pasifik Filosu'na ait füze kruvazörü Varyag ve fırkateyn Marshal Shaposhnikov'un da aralarında bulunduğu bir grup savaş gemisi ortak tatbikat için Mısır'ın İskenderiye limanına doğru yola çıktı.

Bakanlık, Mısır'ın tatbikata ENS Al-Qadeer fırkateyni ile katılacağını belirtti.

Tatbikat, farklı ulusların filoları arasında muharebe koordinasyon tekniklerinde uzmanlaşmaya odaklanan PASSEX formatında düzenlenecek. İki donanma arasında ortak manevra, iletişim eğitimi ve denetleme tatbikatları yapılacak.

Kaynak: Xinhua

Akdeniz, Mısır, Rusya, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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