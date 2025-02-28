Rusya Progress MS-30'u Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Rusya Progress MS-30'u Uzaya Fırlattı

Rusya, kargo uzay aracı Progress MS-30'u Soyuz-2.1a ile fırlatıp ISS'ye göndermeye başladı.

28.02.2025 09:51
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MOSKOVA, 28 Şubat (Xinhua) -- Rusya, Progress MS-30 kargo uzay aracını Soyuz-2.1a roketiyle uzaya fırlattı.

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre taşıyıcı roket cuma günü Moskova saatiyle 00.24'te Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Uzay aracının 2 gün içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması ve pazar günü Zvezda modülüne kenetlenmesi bekleniyor.

Progress MS-30, 1.179 kilogram ağırlığında ekipman, kıyafet, gıda malzemelerinin yanı sıra sağlık ve hijyen ürünlerinin bulunduğu 2.599 kilogram ağırlığında kargo taşıyor.

Uzay aracında, istasyonun yakıt ikmali için 950 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu ve istasyon atmosferinin yenilenmesi için 50 kilogram azot da bulunuyor.

Uzay yürüyüşleri için tasarlanan yeni 6 numaralı Orlan-MKS uzay giysisi de bu görev kapsamında istasyona teslim edilecek önemli parçalardan biri. Dayanıklılığı artırılmış yüksek teknoloji ürünü kumaştan yapılma hava geçirmez iç katmana sahip olan uzay giysisinde, kullanan kişinin optimal şekilde rahat etmesini sağlayan otomatik su soğutma sistemi ve güncellenmiş bir görüntü sistemi de mevcut.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya Progress MS-30'u Uzaya Fırlattı - Son Dakika

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