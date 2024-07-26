Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yolsuzluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yolsuzluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'un yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Bulgakov, 2008-2022 döneminde Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış ve Rus ordusunun lojistik desteğinden sorumlu olmuştur. İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulgakov, duruşma öncesinde gözaltı merkezine götürülmüştür.

26.07.2024 15:03
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'un yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi ile yapılan çalışma sonucunda, yolsuzlukla ilgili bir ceza davası kapsamında eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı General Dmitriy Bulgakov'un gözaltına alındığı ve duruşma öncesinde gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bulgakov'un yasa dışı faaliyetlerinin sebepleriyle koşullarını tespit etmek için soruşturmanın ve operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2008-2022 yıllarında bakan yardımcılığı yapan Bulgakov'un dahil olduğu bir yolsuzluk vakasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü, bu çerçevede önleyici tedbir olarak Bulgakov'un gözaltına alındığını belirtti.

Dmitriy Bulgakov, 2008-2022 döneminde Rusya Savunma Bakan Yardımcısı görevindeyken uzun süre Rus ordusunun lojistik desteğinden sorumluydu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yolsuzluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika

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