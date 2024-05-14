Rusya Savunma Bakanı adayı: Zafer için insan kaybı en aza indirilmeli - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı adayı: Zafer için insan kaybı en aza indirilmeli

Rusya Savunma Bakanı adayı: Zafer için insan kaybı en aza indirilmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Savunma Bakanlığı görevine aday gösterilen Andrey Belousov, Ukrayna'da zaferin en az insan kaybıyla kazanılması gerektiğini söyledi. Belousov, Savunma Bakanlığı görevi için adaylığının istişare edildiği Federasyon Konseyinde konuştu.

14.05.2024 16:14
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Savunma Bakanlığı görevine aday gösterilen Andrey Belousov, Ukrayna'da zaferin en az insan kaybıyla kazanılması gerektiğini söyledi.

Belousov, Savunma Bakanlığı görevi için adaylığının istişare edildiği Federasyon Konseyinde konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı görevinin sorumluluklarının farkında olduğuna işaret eden Belousov, "Önümüzdeki görevleri çözmek için tüm gücümü, sağlığımı ve gerekirse hayatımı feda etmeye söz veriyorum." dedi.

Belousov, Rus ordusunun en modern askeri teçhizatla donatılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için orta vadeli planlarımız var ancak uygulama tam anlamıyla günlük, hatta saatlik çalışma ve sürekli iletişim gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyon" ile ilgili Belousov, "Elbette asıl görev, zafere ulaşmak ve Putin tarafından belirlenen özel askeri operasyondaki askeri-siyasi hedeflere ulaşmak. Aynı zamanda bunu vurgulamak istiyorum, buna asgari insan kaybıyla ulaşmak gerekiyor." diye konuştu.

Belousov, Rus ordusunun personelinin artırılması gerektiğine işaret ederek, ülkede yeni bir seferberlik kararının ise gündemde olmadığını kaydetti.

Cephede "düşmanın" hızlı şekilde kendini geliştirdiğini belirten Belousov, "Yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin durum tam anlamıyla her hafta değişiyor. Burada sadece öğrenmek değil aynı zamanda düşmanı erkenden önlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Belousov, Rusya'nın, yeni savaş yöntemleri konusunda çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı adayı: Zafer için insan kaybı en aza indirilmeli - Son Dakika

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