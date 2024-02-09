Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna\'daki Rus birliklerini ziyaret etti

Güncel

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rus birliklerine ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şoygu, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesinde bulunan Rusya'nın Batı Birlik Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ederek toplantı yaptı.

Şoygu'ya sahadaki mevcut durum ve planlanan eylemler hakkında komutanlar tarafından bilgi verildi.

Toplantıda, Şoygu, askeri birliklere savaştaki görevlerini yerine getirmesi için silah, askeri teçhizat, mühimmat ve maddi kaynakların sürekli tedarik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şoygu, Rus sınırını koruyan birliklerini denetleyerek, bu birliklere keşif ve saldırı yapmaları için gerekli ek araçları tesis etme talimatı verdi.

Rusya'nın Ortak Birlik Grubu'nu da ziyaret eden Şoygu'ya grup komutanları savaştaki durumla ilgili bilgi verdi.