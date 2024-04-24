Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İvanov'un gözaltına alındığı ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Putin ve Şoygu'nun önceden bilgilendirildiğini açıkladı.

24.04.2024 19:13
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- Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilerek, "Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gözaltına alınan İvanov'la ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sergey Şoygu'nun önceden bilgilendirildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı İvanov yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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