Rusya Savunma Bakanlığı 11 gemi vurulduğunu, 3 yerleşim ele geçirildiğini bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 11 geminin vurulduğunu, 3 yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 24-30 Ekim'de Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Bu tarihlerde Ukrayna'da askeri sanayi, lojistik, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile limanlara yönelik saldırılar düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Hafta içinde Ukrayna ordusu için askeri yükler taşıyan 11 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da 3 yerleşim yeri ele geçirildi

Açıklamada, Ukrayna'da son bir haftada 3 yerleşim biriminin Rus güçlerince ele geçirildiği belirtilerek, "Harkiv bölgesindeki Alisovka, Sumi bölgesindeki Barilovka ile Zaporijya bölgesinde Obşçeye yerleşim yerleri kurtarıldı." denildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, bu süreçte 6 güdümlü hava bombası, İngiltere yapımı "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) dahil 3 seyir füzesi ve yaklaşık 7 bin insansız hava aracının (İHA) yok edildiği aktarıldı.