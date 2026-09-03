Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemiyi vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah ve mühimmat taşıyan 2 geminin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu açıkladı. Saldırıların devam edeceği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah taşıyan 2 gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan gemilere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gün içinde Karadeniz'de silah ve mühimmat taşıyan kuru yük gemisi ile konteyner gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduk." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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