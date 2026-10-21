Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de enerji, Poltava'da İHA deposunu vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki bazı lojistik merkezlerini ve enerji altyapısını insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki çeşitli hedeflere İHA'larla saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda, Poltava kentinde orta ve uzun menzilli İHA'ların konulması için kullanılan bir depo kompleksinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Kiev'deki askeri sanayi tesisleri ile lojistik merkezlerinin faaliyetlerini sağlayan 330 kilovoltluk "Nivki" elektrik trafo merkezinin de hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca, Ukrayna'ya askeri yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin Odessa Limanı'na doğru denizde seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın diğer açıklamasında ise yerel saatle dün 20.00'den 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin Moskova ve çevresi dahil farklı bölgelerde uçak tipi 373 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.