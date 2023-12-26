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Rusya sivillerin tahliye için hazırlanan tren istasyonunu vurdu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Rusya sivillerin tahliye için hazırlanan tren istasyonunu vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'nın Herson'da sivillerin tahliye için hazırlanan tren istasyonunu bombalaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırı sırasında istasyonda tahliye için bekleyen yaklaşık 140 sivil bulunuyordu.

Rusya sivillerin tahliye için hazırlanan tren istasyonunu vurdu: 1 ölü, 4 yaralı
26.12.2023 - 23:47,
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- Rusya sivillerin tahliye için hazırlanan tren istasyonunu vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

HERSON - Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'nın Herson'da sivillerin tahliye için hazırlanan tren istasyonunu bombalaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın Herson kentindeki tren istasyonunu vurdu. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirterek, tren istasyonunun sivilleri tahliye etmek üzere hazırlandığı sırada saldırının düzenlendiğini aktardı.

Saldırı sırasında istasyonda tahliye için bekleyen yaklaşık 140 sivilin bulunduğunu ifade eden Klymenko, polisin sivilleri istasyondan derhal tahliye ettiğini açıkladı. Klymenko, "Polisin eylemleri sayesinde herkes başarılı bir şekilde güvenli yerlere götürüldü. Maalesef Kirovohrad bölgesinden bir polis bombardıman nedeniyle hayatını kaybetti. Şarapnel yaraları nedeniyle iki polis memuru da hastanede" ifadelerini kullanarak, şarapneller nedeniyle 2 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İHA
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