Rusya Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Rusya Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı

Rusya Slovakya Başbakanı Fico\'ya yönelik saldırıyı kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Zaharova, Fico'ya acil şifalar dilediğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Fico'ya acil şifalar dileğinde bulunarak, saldırının haklı bir tarafı olamayacağını ifade etti.

15.05.2024 22:37
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Rossiya-1 televizyon kanalındaki bir programa katılan Zaharova, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zaharova, "Başbakan Fico'ya saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Fico'yu Rusya'nın dostu olarak tanıyoruz. O, bu dramatik tarihi zamanda, insanlık tarihinin dönüm noktasında Batı'nın ana akımı ile uyuşmayan görüşünü ifade etmekten korkmayan birisi." diye konuştu.

Putin'den Fico'ya acil şifalar dileği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'ya gönderdiği telgrafta, Fico'ya acil şifalar dileğinde bulunarak, "Bu korkunç suçun haklı tarafı olamaz." ifadesini kullandı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

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