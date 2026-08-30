Rusya, Sumi'de İki Yerleşimi Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Sumi'de İki Yerleşimi Ele Geçirdi

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Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Velikiy Prikol ve Sadki'yi kontrol altına aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Sumi bölgesinde Velikiy Prikol ve Sadki yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetleri birlikleri, Velikiy Prikol ve Sadki yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün, Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Sumi'de İki Yerleşimi Ele Geçirdi - Son Dakika

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