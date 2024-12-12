Rusya, Taliban'ı Terör Listesinden Çıkardı

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KABİL, 12 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı, Rusya Parlamentosunu alt kanadı Duma'nın Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rusya'nın Interfax haber ajansının bildirdiğine göre Rusya Devlet Duması, salı günü Afganistan'da iktidarda olan Taliban'ın yasaklı gruplar listesinden çıkarılmasına yönelik önergeyi üç aşamalı oturumun ilkinde onayladı.

Bakanlık sözcüsü Abdul Kahhar Belhi çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu parlamentosunun daha önce Afganistan İslam Emirliği olarak anılan Taliban Hareketi'nin Rusya'daki yasaklı örgütler listesinden çıkarılmasını amaçlayan teklifi onaylama kararını memnuniyetle karşılamıştır" dedi.

Açıklamada, "Bu adım büyük bir ilerleme anlamına geliyor ve Afganistan ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin artırılmasının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor" denildi.

Afgan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid de yerel medyaya yaptığı açıklamada, kararın Afganistan ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin teşviki açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.