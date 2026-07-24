Rusya, Ukrayna'da 27 Askeri Gemi Vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da 27 Askeri Gemi Vurdu

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Rusya, 18-24 Temmuz'da Ukrayna'da askeri amaçlı 27 gemiyi hedef alarak saldırılar düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 27 gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 18-24 Temmuz'da Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, bu tarihlerde Ukrayna'nın Odessa, Çornomorsk, Yujnıy ve Nikolayev (Mıkolayiv) limanlarına yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, bu limanların askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hafta içinde, Ukrayna ordusu için kullanılan 16 kuru yük gemisi, 10 dökme yük gemisi ve konteyner gemisi olmak üzere toplam 27 gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Saldırılarda ayrıca başkent Kiev ve Kiev bölgesinde askeri sanayi işletmelerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerinin, İHA ve insansız deniz araçları üretim ve depolama merkezlerinin, mühimmat depolarının vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilerek, "Harkiv bölgesinde Zaharovka, İvaşkino Volohovskoye ve Artelnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde Volnoye, Zaporijya bölgesinde Blagodatnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Mirnoye ve Belitskoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da 27 Askeri Gemi Vurdu - Son Dakika

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