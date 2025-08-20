Rusya, Ukrayna'da 3 Yerleşim Birimini Aldı

Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini kontrolü altına aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta önemli yerlerin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhetskoye ve Pankovka yerleşim birimlerini kurtardı. Doğu askeri birlikleri de gerçekleştirdikleri taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novogeorgiyevka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait önemli yerleri vurduğu aktarılan açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna ordusu için yakıt ikmal tesisleri, bir insansız hava aracı montaj atölyesi, Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 148 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarına zarar verildiği kaydedildi.