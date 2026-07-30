Rusya, Ukrayna'da 4 Yerleşim Birimi Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da 4 Yerleşim Birimi Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv, Sumi ve Donetsk'te 4 yerleşimi kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv, Sumi ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'da 4 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Yurçenkovo, Sumi bölgesinde Mogritsa ve Malaya Slobodka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Krasnoyarskoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'daki Sumi bölgesinde Novaya Seç ve Donetsk bölgesinde Svetloye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

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