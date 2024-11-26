Rusya, Ukrayna'da Enerji ve Sanayi Tesislerine Saldırdı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da Enerji ve Sanayi Tesislerine Saldırdı

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Rus güçleri, Mikolayiv ve Zaporijya'da enerji altyapısına ve sanayi tesislerine saldırılar düzenledi.

26.11.2024 02:01
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- Rusya, Ukrayna'da enerji altyapısına ve sanayi tesislerine saldırdı

KİEV - Rus güçleri, Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv bölgesine gece boyunca düzenledikleri saldırılarla enerji altyapısını hedef alırken, Zaporijya bölgesinde de sanayi tesislerine saldırdı.

Rusya, Ukrayna'ya gece boyunca saldırılar düzenledi. Ülkenin güneyindeki Mikolayiv bölgesine gerçekleştirilen saldırılarda enerji altyapısını hedef alan Rus güçleri, Zaporizhzhia bölgesinde de sanayi tesislerine saldırdı. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, Rus saldırısının ardından elektrik kesintisi yaşayan tüketicilerin çoğuna sabah saatleri itibariyle yeniden elektrik sağladığını söyledi. Can kaybı olmadığını bildiren Vali Kim, "Hava savunması bölge üzerinde 2 insansız hava aracını düşürdü" dedi.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov ise, Rusya'nın gece boyunca bölgeye çok sayıda İHA fırlattığını söyledi. Fedorov, "Saldırıda 1 çocuk yaralandı, çok sayıda sanayi tesisi ve bir konut bloğu hasar gördü" açıklamasını yaptı.

Bölge ve şehir yetkilileri saldırı sonrasında herhangi bir can kaybı ya da önemli bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Rusya, Ukrayna\'da Enerji ve Sanayi Tesislerine Saldırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da Enerji ve Sanayi Tesislerine Saldırdı - Son Dakika

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