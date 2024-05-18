Rusya, Ukrayna'da Staritsa yerleşim birimini ele geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da Staritsa yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna\'da Staritsa yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde Staritsa yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Rus ordusu, Ukrayna'daki çatışmalara devam ederken, dünden bu yana Ukrayna ordusuna ait birçok uçak, helikopter, İHA, tank, roketatar ve diğer askeri araçların imha edildiği belirtildi.

18.05.2024 19:53
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde Staritsa yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Harkiv bölgesinde Staritsa yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Dünden bu yana Ukrayna ordusuna ait 37 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 601 uçak, 274 helikopter, 24 bin 271 İHA, 522 hava savunma füze sistemi, 16 bin 74 tank ve zırhlı araç, 1304 çok namlulu roketatar, 9 bin 664 obüs ve havan topu ile 21 bin 763 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da Staritsa yerleşim birimini ele geçirdi - Son Dakika

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