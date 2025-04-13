Rusya, Ukrayna F-16 Uçaklarını Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, 8 JDAM güdümlü hava bombası, ABD üretimi 7 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 207 insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemlerince vuruldu."
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının pilotunun görevi esnasındaki hava çatışmasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Zelenskiy, çatışmanın yeri ve pilotu ölen F-16'nın akıbetiyle ilgili bilgi paylaşmamıştı.
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