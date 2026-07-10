Peskov: Rusya barışa açık, Ukrayna isteksiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının krizin barışçıl çözümü konusunda isteksiz olduğunu belirterek " Rusya, hedeflerine barış müzakereleri yoluyla ulaşma konusunda açık." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin barışçıl çözümünden yana olduklarını söyleyen Peskov, "Rusya, hedeflerine barış müzakereleri yoluyla ulaşma konusunda açık. Buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açık." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın krizin barışçıl çözüm sürecini sürdürme niyetinde olmadığını belirten " Kiev'in barışçıl çözümü konusunda isteksiz olduğu durumda, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz. Ukrayna tarafı, gerginliği artırmaya çalışırken, biz Ukrayna'da güvenlik bölgesini genişletmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik saldırıları yoğunlaştırdığına işaret eden Peskov, bunun aşırı derecede tehlikeli olduğunu vurguladı.

Dmitriy Peskov, bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile temas halinde olduklarını aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin henüz gerçekleşmediğini söyleyen Peskov, ABD tarafı ile temasları sürdürdüklerini dile getirdi.

Sözcü Peskov, "Türk basını, Türkiye'nin Amerikan yaptırımlarından kurtulmak için S400'leri başkasına sattığını yazdı. Türkiye, Rusya'dan bu konuda izin istedi mi? Rusya buna nasıl bir tepki gösterdi?" şeklindeki bir soruya ise "Bu, çok hassas bir konu. Türkiye ile bu konuda temaslarımız oldu. Türk tarafıyla bu konudaki temasları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.