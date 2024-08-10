Rusya, Ukrayna'nın 32 İHA saldırısını engelledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın 32 İHA saldırısını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunan 32 insansız hava aracının yok edildiğini açıkladı. Daha önce de 75 İHA'nın yok edildiği bildirilmişti.

10.08.2024 10:30
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Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişimindeki 32 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin bu gece Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, "Kursk bölgesinde 26, Yaroslavl bölgesinde de 6 İHA, Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve 75 İHA'nın yok edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın 32 İHA saldırısını engelledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın 32 İHA saldırısını engelledi - Son Dakika
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