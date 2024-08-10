Rusya, Ukrayna'nın 32 İHA saldırısını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişimindeki 32 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin bu gece Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, "Kursk bölgesinde 26, Yaroslavl bölgesinde de 6 İHA, Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve 75 İHA'nın yok edildiğini bildirmişti.
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