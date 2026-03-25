Rusya, Ukrayna'nın 389 İHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 389 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 389 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Leningrad bölgesinde 60'dan fazla İHA vuruldu

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, ülkesinde geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 60'tan fazla İHA'nın yok edildiğini belirtti.

İHA saldırısı sonucu bölgedeki Ust-Luga Limanı'nda yangın çıktığını kaydeden Drozdenko, olayda yaralı ve ölenlerin olmadığını ifade etti.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov da MAX üzerinden yaptığı açıklamada, Kronştadt şehrinde bazı evlerin hasar gördüğünü belirterek, "Yıkım ve can kaybı yok." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, başta Moskova ve St. Petersburg kentleri olmak üzere, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği bildirildi.