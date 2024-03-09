Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece ülke topraklarına 47 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik 47 uçak tipi İHA'yı kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi durduruldu." ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı koyduğu belirtilen açıklamada, Belgorod bölgesinde bir, Kursk bölgesinde iki, Volgograd bölgesinde 3 ve Rostov bölgesinde 41 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Ukrayna'nın 47 İHA ile gerçekleştirdiği saldırıyı durdurdu - Son Dakika
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