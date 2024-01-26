Rusya, Ukrayna\'nın askeri sanayi alanına saldırılar düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 20-26 Ocak tarihlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi alanında bot, mühimmat ve füze üreten unsurlara uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 13 grup saldırı düzenledi. Ayrıca, mühimmat ve yakıt depoları, askeri havaalanı altyapıları ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkezler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Belirlenen tüm unsurların vurulduğu aktarılan açıklamada, son bir haftada 31 Ukraynalı askerin teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait "Su-25" tipi bir uçağın vurulduğu aktarılırken, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 255 İHA, 455 hava savunma füze sistemi, 14 bin 800 tank ve zırhlı araç, 1210 çok namlulu roketatar, 7 bin 871 obüs ve havan topu ile 17 bin 891 özel askeri araç imha edildi."