 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi alanına saldırılar düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi alanına saldırılar düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, son bir haftada 31 Ukraynalı askerin teslim olduğu ifade edildi.

Rusya, Ukrayna\'nın askeri sanayi alanına saldırılar düzenledi
26.01.2024 - 20:53,
Abone Ol

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 20-26 Ocak tarihlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi alanında bot, mühimmat ve füze üreten unsurlara uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 13 grup saldırı düzenledi. Ayrıca, mühimmat ve yakıt depoları, askeri havaalanı altyapıları ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkezler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Belirlenen tüm unsurların vurulduğu aktarılan açıklamada, son bir haftada 31 Ukraynalı askerin teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait "Su-25" tipi bir uçağın vurulduğu aktarılırken, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 255 İHA, 455 hava savunma füze sistemi, 14 bin 800 tank ve zırhlı araç, 1210 çok namlulu roketatar, 7 bin 871 obüs ve havan topu ile 17 bin 891 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi alanına saldırılar düzenledi - Son Dakika


22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Son Dakika
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:53:55. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi alanına saldırılar düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement