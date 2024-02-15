Rusya, Ukrayna\'nın askeri sanayi alanına saldırılar düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ordunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah Ukrayna'nın askeri sanayi alanında uçak motorları, radyo elektronik ekipman, havan topçular için mühimmat üretimi ve onarımı yapan işletmelere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yakıt üreten fabrikalara havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenledi. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu."
Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mig-29" tipi uçağının Rus hava savunma sistemlerince de vurulduğu aktarılan açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 571 uçak, 266 helikopter, 12 bin 485 İHA, 469 hava savunma füze sistemi, 15 bin 56 tank ve zırhlı araç, 1221 çok namlulu roketatar, 8 bin 61 obüs ve havan topu ile 18 bin 729 özel askeri araç imha edildi." ifadesi kullanıldı.
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