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Rusya, Ukrayna'nın Belgorod kentine saldırısına karşılık verdi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Belgorod kentine saldırısına karşılık verdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Belgorod kentine yönelik düzenlediği saldırıya karşılık verdiklerini bildirdi. Saldırı sonucunda ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Rusya, Ukrayna\'nın Belgorod kentine saldırısına karşılık verdi
31.12.2023 - 16:46,
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Belgorod kentine yönelik düzenlediği saldırıya karşılık verdiklerini bildirdi.

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın dün Belgorod şehrine saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda çocukların da aralarında olduğu sivillerin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Saldırıya karşılık verdiklerini belirten Konaşenkov, "Bu terör eylemine karşılık olarak, suç işleyen Kiev yönetimi tarafından kullanılan Harkiv kentindeki karar alma merkezleri ve askeri tesisler Rusya Silahlı Kuvvetlerince vuruldu. Yüksek hassasiyetli silahla eski Harkiv Palace Oteli'ne düzenlenen saldırıda, Belgorod'daki terör saldırısının planlanması ve düzenlenmesinde yer alan Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcileri etkisiz hale getirildi." dedi.

Vurulan yerde yaklaşık 200 yabancı paralı savaşçının da bulunduğunu kaydeden Konaşenkov, bu kişilerin Ukrayna sınırındaki Rus topraklarında terör eylemlerinde kullanılmasının planlandığını ileri sürdü.

Konaşenkov, şu değerlendirmede bulundu:

"Harkiv bölgesindeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binasına ve 'Sağ Sektör' milliyetçi grubunun geçici olarak konuşlandığı merkeze yüksek hassasiyetli füzelerle düzenlenen saldırıda, Rus topraklarında sabotaj eylemlerini organize eden SBU temsilcileri, yabancı paralı savaşçılar ve 'Kraken' taburu militanları etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından keşif için kullanılan Hmelnitskiy bölgesindeki Zalistsi yerleşim biriminde bulunan uzay kontrol merkezinin şubesi yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. Harkiv ve Zaporijya yakıt depoları yok edildi."

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 59. Motorlu Piyade ve 79. Hava Saldırı tugayları ve yabancı paralı savaşçıların geçici merkezlerine yönelik füze saldırısı düzenlendiğini söyleyen Konaşenkov, "Bu saldırılar sonucu düşman ciddi kayıplar verdi. 2 adet 'HIMARS' çok namlulu roketatar imha edildi." ifadelerini kullandı.??????

Saldırıda ölenlerin sayısı 24'e yükseldi

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Belgorod'a dün düzenlenen saldırı sonucu ölenlerin sayısının 24'e yükseldiğini, yaralı sayısının 108 olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, 25 yaralı Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait özel uçakla tedavi için başkent Moskova'ya getirildi.

Olay

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği belirtilmiş, 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanlığı ise İngiltere ile ABD'nin saldırının organizasyonunda yer aldığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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