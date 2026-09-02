Rusya, Ukrayna'nın Çayki lojistik merkezi ile Odessa'daki 4 enerji tesisini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın lojistik merkezi ile liman ve enerji altyapısına saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Kiev bölgesinde, dün insansız hava araçlarının (İHA) depolanması ve sevkiyatı için kullanılan "Çayki" lojistik merkezinin vurulduğu aktarılan açıklamada, gece ise Odessa kenti ve Odessa bölgesinde limanların çalışmasını sağlayan 4 enerji tesisinin hedef alındığı belirtildi.

Odessa Limanı'na yönelik saldırıda, insansız deniz araçlarının üretim merkezi, 6 yakıt tankı, askeri depoların vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.