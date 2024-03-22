Rusya, Ukrayna'nın enerji sistemlerine saldırıyor - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın enerji sistemlerine saldırıyor

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın enerji sistemlerine saldırılar düzenlediğini belirterek, 'Şimdi düşman, Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştiriyor.' ifadesini kullandı. Galuşenko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, bugün Ukrayna'da enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenlediğini aktardı. Saldırıların devam ettiğini vurgulayan Galuşenko, 'Şimdi düşman, Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştiriyor.' değerlendirmesinde bulundu. Bakan Galuşenko, Rusya'nın Ukrayna enerji sistemine zarar vermeyi amaçladığını belirterek, 'Maalesef çeşitli bölgelerde üretim tesislerinde, iletim ve elektrik dağıtım sistemlerinde darbe ve hasar oluşmaktadır.' açıklamasını yaptı. Rus saldırıları nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali'ni (ZNPP) besleyen bir enerji hattında hasar oluştuğunu bildiren Galuşenko, 'Ayrıca bombardıman nedeniyle ZNPP'yi besleyen enerji nakil hatlarından biri kesildi.' bilgisini paylaştı. Galuşenko, ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını aktararak, ilgili ekiplerin hasarı gidermek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti. Zaporijya'daki Dnipro HES'e saldırı düzenlendi. Ukrayna devlet hidroelektrik santralleri kuruluşu Ukrhidroenergo'nun sosyal paylaşım sitesindeki açıklamada, Zaporijya kentinde yer alan ve ülkenin en büyük hidroelektrik santrallerinden Dnipro HES'ine de saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı nedeniyle yangın çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Şu anda istasyonda yangın var. Acil durum hizmetleri ve enerji çalışanları, çok sayıda hava saldırısının sonuçlarının üstesinden gelmek için olay yerinde çalışıyor. Bir atılım (barajdan su sızması) tehdidi yok. İstasyonun barajındaki durum kontrol altında.' Yerel basına göre, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bu gece ve sabaha karşı hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.

22.03.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın enerji sistemlerine saldırılar düzenlediğini belirterek, "Şimdi düşman, Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Galuşenko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, bugün Ukrayna'da enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenlediğini aktardı.

Saldırıların devam ettiğini vurgulayan Galuşenko, "Şimdi düşman, Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Galuşenko, Rusya'nın Ukrayna enerji sistemine zarar vermeyi amaçladığını belirterek, "Maalesef çeşitli bölgelerde üretim tesislerinde, iletim ve elektrik dağıtım sistemlerinde darbe ve hasar oluşmaktadır." açıklamasını yaptı.

Rus saldırıları nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali'ni (ZNPP) besleyen bir enerji hattında hasar oluştuğunu bildiren Galuşenko, "Ayrıca bombardıman nedeniyle ZNPP'yi besleyen enerji nakil hatlarından biri kesildi." bilgisini paylaştı.

Galuşenko, ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını aktararak, ilgili ekiplerin hasarı gidermek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

Zaporijya'daki Dnipro HES'e saldırı düzenlendi

Ukrayna devlet hidroelektrik santralleri kuruluşu Ukrhidroenergo'nun sosyal paylaşım sitesindeki açıklamada, Zaporijya kentinde yer alan ve ülkenin en büyük hidroelektrik santrallerinden Dnipro HES'ine de saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırı nedeniyle yangın çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda istasyonda yangın var. Acil durum hizmetleri ve enerji çalışanları, çok sayıda hava saldırısının sonuçlarının üstesinden gelmek için olay yerinde çalışıyor. Bir atılım (barajdan su sızması) tehdidi yok. İstasyonun barajındaki durum kontrol altında."

Yerel basına göre, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bu gece ve sabaha karşı hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.

Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, HES, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın enerji sistemlerine saldırıyor - Son Dakika

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