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Rusya, Ukrayna'nın füze fırlatma sistemlerini vurma girişimini nükleer silah kullanma sebebi olarak değerlendiriyor - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın füze fırlatma sistemlerini vurma girişimini nükleer silah kullanma sebebi olarak değerlendiriyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki füze fırlatma sistemlerini vurma girişiminin nükleer silah kullanma sebebi olabileceğini söyledi. Medvedev, Ukrayna'nın bu açıklamasının saldırganlık olarak kabul edileceğini ve Rusya'nın meşru müdafaa hakkı olmadığını, nükleer silah kullanma sebebi oluşturduğunu belirtti. Rus ordusunun Ukrayna'ya sürekli saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılarda nükleer silah dışında çeşitli silahlar kullandığını ifade eden Medvedev, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü'nün Rusya'nın S-300 füzelerini vurmak için kaynaklarının yetmediği gerekçesiyle Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerinin vurulması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Rusya, Ukrayna\'nın füze fırlatma sistemlerini vurma girişimini nükleer silah kullanma sebebi olarak değerlendiriyor
11.01.2024 - 18:27,
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki füze fırlatma sistemlerini vurma girişiminin nükleer silah kullanma sebebi olabileceğini söyledi.

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "Rus topraklarındaki füze fırlatma sistemlerinin vurulması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Bunun "saldırganlık" olarak kabul edileceğini belirten Medvedev, "Bu, meşru müdafaa hakkı değil, açıkça böyle bir devlete nükleer silah kullanmamız için sebeptir." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara sürekli saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Medvedev, saldırılarda nükleer silah hariç çeşitli silahlar kullanıldığını aktardı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rusya'nın S-300 füzelerini vurmak için kaynaklarının yetmeyeceğini ve bu nedenle Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerinin vurulması gerektiğini dile getirmişti.

Kaynak: AA
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