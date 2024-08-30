Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine güdümlü bombalarla saldırdı: 6 ölü, 59 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine güdümlü bombalarla saldırdı: 6 ölü, 59 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, saldırıda bir apartman, araçlar ve evlerin zarar gördüğünü belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırılara tepki göstererek, Rusya'nın sivilleri hedef aldığını ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

30.08.2024 20:46
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Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıda, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Harkiv'e güdümlü bombalarla saldırdığını belirtti.

Sinegubov, saldırıda şehrin İndustrialnoye semtindeki 12 katlı bir apartmanın vurulduğunu, 5 aracın zarar gördüğünü, Sloboda semtinde de bir depo binası ile 3 evin hasar gördüğünü ifade etti.

Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bilgisini veren Sinegubov, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya paylaşımında, Harkiv'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Rusya'nın sivilleri, sıradan evleri hedef aldığını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu saldırıda Rus güdümlü bombaları kullanıldı. Savunma kuvvetlerimiz, Rus askeri uçaklarını bulundukları yerde imha etme kabiliyetine sahip olsaydı bu saldırı gerçekleşmezdi. Bu terörü durdurmak için ortaklarımızın güçlü kararlarına ihtiyacımız var. Bu, kesinlikle adil bir ihtiyaçtır. Ukrayna'nın savunmasını kısıtlamaya hiçbir mantıklı sebep yoktur. Uzun menzilli kabiliyetlere ihtiyacımız var. Ukrayna için hava savunma anlaşmalarının uygulanmasına ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine güdümlü bombalarla saldırdı: 6 ölü, 59 yaralı - Son Dakika

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