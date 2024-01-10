Rusya, Ukrayna\'nın İHA\'larına karşı saldırı girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev yönetiminin Rusya Federasyonu'nun topraklarındaki unsurlara yönelik İHA'lar ile terör saldırısı girişimi engellendi." denildi.
Açıklamada, Saratov ve Voronej bölgelerinde Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın İHA'lar ile Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Oryol bölgelerine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.
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