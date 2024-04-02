Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen ay Ukrayna'ya yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 2 büyük saldırı ve 190 grup saldırısı yaptıklarını bildirdi.
Şoygu, Bakanlığın üst düzey yetkilileriyle düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.
Karşı saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Ukrayna ordusunun belirli hatlarda ve mevzilerde tutunmaya çalıştığını ancak hiçbir yönde amacına ulaşamadığını kaydeden Şoygu, Ukrayna birliklerini batıya doğru itmeye devam ettiklerini dile getirdi.
Geçen ay Donetsk'te Nevelskoye, Orlovka, Tonenkoye ve Krasnoye ile Zaporijya bölgesindeki Mirnoye yerleşim yerini kontrol altına aldıklarını aktaran Şoygu, "Yıl başından bu yana toplamda Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinin 403 kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına girdi." ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azaltmaya devam ettiklerini savunan Şoygu, ocak ayından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 80 binden fazla askerini kaybettiğini öne sürdü.
Şoygu, bu sürede 1200'ün üzerinde tank ve diğer zırhlı savaş araçları da dahil olmak üzere 14 bin çeşitli silahın imha edildiğini dile getirdi.
Temas hattında sonuç olmamasına rağmen Kiev'in halen Rus ordusuna karşı direnme kabiliyeti konusunda Batılı sponsorlarını ikna etmeye çalıştığını söyleyen Şoygu, şunları kaydetti:
"Bunu yapmak için terör eylemlerine ve sivilleri bombalamaya başvurarak çatışmaları ülkemiz topraklarına kaydırmaya çalışıyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz, Ukraynalı militanların işlediği bu tür suçlara asimetrik tepki veriyor. Martta yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla Ukrayna'ya 190 grup saldırısı ve 2 büyük saldırı gerçekleştirdik. Askeri ve enerji altyapı tesisleri zarar gördü."
Son Dakika › Güncel › Rusya, Ukrayna'ya 2 Büyük Saldırı ve 190 Grup Saldırısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart seçimlerinde seçilen belediye başkanı, il ve belediye meclis üyeleri ile muhtarları tebrik etti.
MHP, Kütahya'da CHP adayının 602 oy farkla seçimi kazanmasının ardından seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yerel seçimler sonrası çarşı esnafını ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı. Yangında 7'si ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'da kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın hazırladığı 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi, 16 Nisan'da İstanbul Lale Vakfında sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Tekcan'ın atölyelerinde ve müzede üretim yapan ve bugün hayatta olmayan birçok sanatçının baskı resimleri ve fotoğrafları yer alacak. Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
Pınarbaşı'nda yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Deniz Yağan, 5 bin 82 oy alarak başkan seçildi. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Yağan, mevcut başkan ve MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu 361 oy farkla geride bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde gerçekleştirilecek vizyon projeleri için talimatlarını verdiğini belirtti. Büyükkılıç, Kayseri'nin desteğiyle mutlu bir şehir olacaklarını ifade etti.
Giresun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti ve MHP Giresun Milletvekilleri, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Osman Ağa Meydanı'nda başlayıp Giresun Kalesi'nde devam etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?