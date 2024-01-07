Rusya, Ukrayna\'ya ait altı Neptune gemisavar füzesini imha etti

MOSKOVA, 7 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna'ya ait altı Neptune gemisavar füzesinin Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Ukrayna tarafının Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Neptün gemisavar füzeleri kullanarak saldırı düzenleme girişimlerinin Cumartesi günü Moskova saatiyle 17.00 civarında engellendiği belirtildi.

Açıklamada, "Karadeniz'in kuzeybatı kesimi üzerinde altı Ukrayna füzesi tespit edildi ve görevdeki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" ifadelerine yer verildi.