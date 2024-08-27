Rusya, Ukrayna'ya Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Ukrayna'ya Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi

Rusya'nın Ukrayna'ya füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediği bildirildi. Ukrayna hava savunması tarafından birçok füze ve İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. Saldırılar Kiev ve diğer bölgelerde gerçekleşti.

27.08.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın, 10 çeşitli füze ve 81 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna topraklarına bugün de saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde 3 "Kinjal" aerobalistik füze, 1 "İskender-M" balistik füze, 1 "İskender-K" seyir füzesi ve 5 X-101 model seyir füzesi ile 81 "Şahed" tipi İHA ile Ukrayna'ya saldırdığını belirtti.

Ukrayna hava savunmasının çalışmaları sonucu 5 X-101 model seyir füzesi ve 60 İHA'nın düşürüldüğünü aktaran Oleşçuk, bir İHA'nın Belarus sınırını geçtiğini, 10'a yakın İHA'nın da Ukrayna hava sahasında bulunduğunu, muharebe çalışmasının devam ettiğini ifade etti.

Oleşçuk, muharebe eylemlerinin Kiev, Hmelnitski, Rivne, Vinnitsa, Çerkası, Herson, Mikolayiv, Zaporijya, Hmelnitski, Harkiv, Dnipropetrovsk, Poltav, Jitomir, Sumi, Çernigiv ve Kirovograd bölgelerinde yürütüldüğünü kaydetti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko da idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya füze ve İHA'larla saldırı düzenlediğini belirterek, başkent Kiev'de hava saldırısı alarmının 5 saatten fazla sürdüğünü aktardı.

İHA'ların şehre birkaç dalga şeklinde birçok yönden girdiğini kaydeden Popko, Rusya'nın İHA'ladan sonra füzeler fırlattığını bildirdi.

Popko, "Hava savunma kuvvetlerimiz, günün başından bu yana Kiev yakınlarında 15'e yakın İHA ve birkaç füze yok etti. Başkente doğru uçan her şey imha edildi. Operasyonel bilgilere göre, Dnipro ve Desnyan ilçelerinde ormanlık alanlara enkazlar düştü, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bir kısmı söndürüldü, bir kısmı da kontrol altına alındı. Olay yerinde acil servisler çalışıyor. Yaralı ve yıkım bilgisi alınmamıştır." ifadesini kullandı.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kriviy Rig kentindeki bir otele füze saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırı yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Lısak, enkaz altında 2 kişinin olabileceğini belirtti.

Lısak, ayrıca şehirde 6 dükkan, 4 apartman ve 8 aracın da hasar gördüğünü ifade etti.

Zelenskiy: "Ne yazık ki 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saldırılarında isabet alan ve yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Ne yazık ki hava savunmamızın verimli çalışmasına rağmen 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu ve diğer tüm saldırılarına kesinlikle karşılık vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Dünya, Rusya, kiev, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement