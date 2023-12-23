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Rusya, Ukrayna'ya malzeme ulaştırmak için İHA'lar kullanıyor - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya malzeme ulaştırmak için İHA'lar kullanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesine malzeme ve mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçları (İHA) kullandıklarını duyurdu. İHA'lar, keşif yapmanın yanı sıra su, gıda, iletişim ekipmanı ve mühimmat gibi malzemeleri de aktif olarak cephedeki birliklere taşıyor.

Rusya, Ukrayna\'ya malzeme ulaştırmak için İHA\'lar kullanıyor
23.12.2023 - 09:23,
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ST. PETERSBURG, 23 Aralık (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesine malzeme ve mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçları (İHA) kullandıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Rus kuvvetleri İHA'ları sadece keşif yapmak ve düşmanı yok etmek için değil, aynı zamanda Rusya-Ukrayna çatışmasının ön cephelerindeki birliklere su, gıda, iletişim ekipmanı ve mühimmat ulaştırmak için de aktif olarak kullanıyor.

Bakanlık, insansız hava araçlarının sadece kara ulaşımının ciddi risk altında olduğu ya da yolların düşman ateşi altında olduğu durumlarda malzeme teslimatı için kullanıldığını belirtti. Bir insansız hava aracı filosu günde onlarca kez uçuş gerçekleştirebiliyor ve gerekli tüm malzemeleri cepheye ulaştırabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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