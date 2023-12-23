Rusya, Ukrayna\'ya malzeme ulaştırmak için İHA\'lar kullanıyor

ST. PETERSBURG, 23 Aralık (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesine malzeme ve mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçları (İHA) kullandıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Rus kuvvetleri İHA'ları sadece keşif yapmak ve düşmanı yok etmek için değil, aynı zamanda Rusya-Ukrayna çatışmasının ön cephelerindeki birliklere su, gıda, iletişim ekipmanı ve mühimmat ulaştırmak için de aktif olarak kullanıyor.

Bakanlık, insansız hava araçlarının sadece kara ulaşımının ciddi risk altında olduğu ya da yolların düşman ateşi altında olduğu durumlarda malzeme teslimatı için kullanıldığını belirtti. Bir insansız hava aracı filosu günde onlarca kez uçuş gerçekleştirebiliyor ve gerekli tüm malzemeleri cepheye ulaştırabiliyor.